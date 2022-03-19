Курс в НАТО нельзя убрать из Конституции во время войны – нардеп

Конституцию нельзя менять во время военного положения, говорит представитель президента

Даже если Украина согласится на нейтральный статус и откажется от курса на вступление в НАТО, убрать из Конституции соответствующий пункт во время военного положения всё равно невозможно. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя президента в Конституционном суде, нардепа от "Слуги народа" Федора Вениславского.

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"Курс Украины на членство в НАТО закреплен на уровне Конституции. Это достаточно сложная процедура внесения изменений – две сессии Верховной рады, заключение КСУ, и также необходимо помнить, что в условиях военного положения Конституция не может быть изменена, это норма самой Конституции", - пояснил он.

Также Вениславский отметил, что в Конституции может быть закреплен нейтральный статус Украины с "железобетонными юридически выверенными гарантиями безопасности". Но такое, по его словам, возможно при условии восстановления территориальной целостности страны.

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"Но, безусловно, с гарантиями, что повторения того, что мы сейчас имеем, больше не будет", - добавил Вениславский.

Напомним, у Зеленского заявили, что модель нейтралитета Украины может быть только украинской. Украине нужны жесткие гарантии безопасности, которые обяжут гарантов участвовать в конфликте на стороне Киева.

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