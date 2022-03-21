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Ракетный удар по Ровенщине: Несколько человек ранены

Неподалеку от Ровно был поражен один из объектов.
Ракетный удар по Ровенщине: Несколько человек ранены
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

Сегодня, 21 марта, по Ровенской области был нанесен ракетный удар. Стало известно, что в результате этого несколько человек получили ранения. Подробности сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк. 

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"Буквально недавно по Ровенской области Россия нанесла ракетные удары", — говорит политик. 

По его словам, атака пришлась на один из объектов. О чем идет речь, он не рассказал. 

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Согласно предварительным данным, в результате ракетного удара ранения получили несколько человек. 

Отметим, что ранее председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль заявил, что был обстрелян один из военных полигонов.

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