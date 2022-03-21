Ракетный удар по Ровенщине: Несколько человек ранены

Неподалеку от Ровно был поражен один из объектов.

Сегодня, 21 марта, по Ровенской области был нанесен ракетный удар. Стало известно, что в результате этого несколько человек получили ранения. Подробности сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

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"Буквально недавно по Ровенской области Россия нанесла ракетные удары", — говорит политик.

По его словам, атака пришлась на один из объектов. О чем идет речь, он не рассказал.

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Согласно предварительным данным, в результате ракетного удара ранения получили несколько человек.

Отметим, что ранее председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль заявил, что был обстрелян один из военных полигонов.

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