Автобусы из Мариуполя попали под обстрелы, дети в тяжелом состоянии
Эвакуационные автобусы, которые направлялись из блокадного Мариуполя, попали под обстрелы РФ. Известно, что есть дети в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Читайте также: В Мариуполе количество жертв среди населения превысило 3000 человекНа 21 марта была договоренность с оккупантами по поводу эвакуационного коридора. Более 20 автобусов пытались добраться в Запорожскую область из Мариуполя. Однако рашисты обстреливали дорогу. В результате - раненные.
Старух отмечает, что сегодня вновь страдали дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое попали под обстрел к бывшем Гуляйпольском районе, который сейчас называется Пологовский. Семьи спасались из блокадного города. Один ребенок в тяжелом состоянии.
Читайте также: РФ принудительно переселила с Донбасса 2400 детейЕще одна семья попала под вражеский обстрел в древне Камянское. Также ребенок в тяжелом состоянии.
"Эти нелюди продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь," - подытожил пост о сорвавшийся эвакуации Старух.
Ранее мы писали, что украинские военные полностью освободили город Макаров Киевской области. Таким образом враги оказываются отрезаны от шоссе M-06, а ВСУ обнажила тылы ближайших к Киеву войск рашистов.