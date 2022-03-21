Автобусы из Мариуполя попали под обстрелы, дети в тяжелом состоянии

Сегодня по гуманитарным коридорам пытались выехать из Мариуполя более 20 автобусов. Однако россияне в очередной раз нарушили режим тишины.

Эвакуационные автобусы, которые направлялись из блокадного Мариуполя, попали под обстрелы РФ. Известно, что есть дети в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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На 21 марта была договоренность с оккупантами по поводу эвакуационного коридора. Более 20 автобусов пытались добраться в Запорожскую область из Мариуполя. Однако рашисты обстреливали дорогу. В результате - раненные.

Старух отмечает, что сегодня вновь страдали дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое попали под обстрел к бывшем Гуляйпольском районе, который сейчас называется Пологовский. Семьи спасались из блокадного города. Один ребенок в тяжелом состоянии.

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Еще одна семья попала под вражеский обстрел в древне Камянское. Также ребенок в тяжелом состоянии.

"Эти нелюди продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь," - подытожил пост о сорвавшийся эвакуации Старух.

Ранее мы писали, что украинские военные полностью освободили город Макаров Киевской области. Таким образом враги оказываются отрезаны от шоссе M-06, а ВСУ обнажила тылы ближайших к Киеву войск рашистов.