На Николаевщине поймали полицейского, который помогал россиянам
В Николаевской области разоблачили полицейского, который сотрудничал с россиянами. Об этом сообщает пресс-служба местных правоохранителей.
Читайте также: Оккупанты обстреляли порт в Николаеве
Так, в сообщении говорится, что за госизмену и диверсию в Украине была усилена криминальная ответственность: до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
"К сожалению, факт сотрудничества полицейского с врагом зафиксирован в отделении полиции №2 Баштанского районного отделения", — отметили в пресс-службе.
Читайте также: Наживались на беженцах: мошенники предлагали фейковые перевозки
Обвиняемого правоохранителя уволили. Теперь проверкой его действий займутся сотрудники Территориального управления ГБР.
"Обращаем внимание, что всех без исключения правоохранителей за сотрудничество с вражескими войсками немедленно будут увольнять со службы, а также они будут нести криминальную ответственность", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее СБУ перехватила разговор российского солдата, который пожаловался семье, что под Николаевом ему страшнее, чем в Чечне.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.