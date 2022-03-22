На Николаевщине поймали полицейского, который помогал россиянам

Теперь действия мужчины будут проверять следователи Государственного бюро расследований.

В Николаевской области разоблачили полицейского, который сотрудничал с россиянами. Об этом сообщает пресс-служба местных правоохранителей.

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Так, в сообщении говорится, что за госизмену и диверсию в Украине была усилена криминальная ответственность: до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"К сожалению, факт сотрудничества полицейского с врагом зафиксирован в отделении полиции №2 Баштанского районного отделения", — отметили в пресс-службе.

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Обвиняемого правоохранителя уволили. Теперь проверкой его действий займутся сотрудники Территориального управления ГБР.

"Обращаем внимание, что всех без исключения правоохранителей за сотрудничество с вражескими войсками немедленно будут увольнять со службы, а также они будут нести криминальную ответственность", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговор российского солдата, который пожаловался семье, что под Николаевом ему страшнее, чем в Чечне.

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