Оккупант жалуется семье, что под Николаевом страшнее, чем в Чечне

На Николаевщине вражеская армия под командованием генерала Якова Рязанцева пребывает в облаве ВСУ.

Служба безопасности Украины продолжает публиковать перехваты звонков рашистов домой. Так, российский оккупант жалуется семье, что под Николаевом ему страшнее, чем в Чечне. Стоит отметить, что по информации командования области армия орков под командованием Якова Рязанцева проигрывает и пребывать в облаве ВС Украины.

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В разговоре оккупант заявляет, что перед отъездом в Украину генерал обещал им завершение войны за "считаные часы". Но украинское сопротивление не позволяет исполниться "мечтам" россиян.

"Ребята подходят, у которых вместо бронепластины обычный кевларовый экран: Там,…товарищ генерал, это, блин, у меня такая вот ситуация... А он говорит: "Сынок, крепись…" и съе*ся. Тут такой трэш, на нас свой самолет авиабомбы скинул, с добрым утром было," - рассказал своему другу рашист.

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Также оккупант жалуется, что они живут в окопах, которые сами выкопали, так как у них нет палаток и буржуек. Делится, что у половины состава обморожение ног, но в госпитале лечить их никто не собирается.

"Здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались," - заявил россиянин.

Ранее мы писали, что пленный россиянин, который был пойман под Сумами, рассказал, что не считает себя виновным в злодеяниях в Украине. По мнению рашиста, нужно винить только руководство РФ.