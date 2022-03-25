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РФ не исключает штурма Киева, Харькова и других городов

Россия утверждают, что первоначально штурм Киева, Харькова и других больших городов не предусматривался в "спецоперации" в Украине.
 |  Автор: Виталий Кулак
РФ не исключает штурма Киева, Харькова и других городов
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Министерство обороны России не исключает, что российские оккупационные войска, вторгшиеся в феврале в Украину, будут штурмовать Киев, Харьков и некоторые другие областные центры. Об этом сегодня, 25 марта, пишут российские СМИ.

В Минобороны РФ утверждают, что первоначально штурм Киева, Харькова и других больших городов не предусматривался в так называемой "специальной операции" в Украине. Однако, теперь Кремль заявил, что такая возможность не исключается.

Напомним, российские войска 24 февраля вторглись в Украину. За это время они смогли временно захватить несколько городов, например, Херсон. Однако, украинские защитники не допустили продвижение оккупантов вглубь страны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские войска уже утратили наступательный потенциал. По его мнению, ВСУ понадобится еще от 1 до 2 месяцев, чтобы изгнать из Украины российские войска.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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