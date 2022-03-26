Оккупанты зашли в Славутич, тысячи жителей протестуют

Российские войска открыли огонь в воздух и бросают в толпу светошумовые гранаты.

Сегодня утром, 26 марта, военная техника российско-оккупационных войск въехала в город Славутич (Киевская область). Местные жители собрались на главной площади на митинг против российских оккупантов, сообщила в Facebook пресс-служба горсовета Славутича.

На фото и видео видно, как тысячи мирных жителей с украинскими флагами вышли на митинг. Они пели гимн Украины и скандировали антироссийские лозунги.

Российские войска открыли огонь и бросают в толпу светошумовые гранаты. Были ли жертвы и пострадавшие – пока не известно. На момент написания этой новости мирный митинг продолжался.

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Российские оккупанты несколько дней назад выдвинули Славутичу ультиматум. Они угрожали, что если город не сдастся, то начнется его штурм. Горсовет отказался выполнять требования оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что в Подольском районе Киева правоохранители задержали четырех участников вражеской диверсионно-разведывательной группы.

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Митинг в Славутиче / facebook.com/slavutych.mr/