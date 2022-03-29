Страна готова зафиксировать свой сегодняшний внеблоковый статус.

Член украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый озвучил условие для нейтралитета Украины. Киев готов к этому, но только в случае согласования мирного договора. Слова политика прозвучали в рамках телемарафона.

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Так, Чалый сказал, что если удастся закрепить основные положения, то Украина сможет фактически зафиксировать свой статус внеблоковой страны без ядерного оружия и в форме постоянного нейтралитета.

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"Под такими гарантиями, которые равны 5 статье НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС", — подчеркнул переговорщик.

Напомним, ранее сообщалось, что после переговоров в Турции в РФ заговорили о саммите Зеленский-Путин.

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