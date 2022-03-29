Автор лозунга про русский корабль вернулся домой и получил награду

Автор девиза вернулся из российского плена.

Автор лозунга про русский военный корабль вернулся домой и получил награду. Пограничник Роман Грибов - тот смельчак, который ответил оккупантам на острове Змеином после предложения сдаться. Пока корабль отправился по известному направлению, Грибов вернулся в родную Черкасскую область из российского плена.

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За проявленную твердость и несгибаемость украинского духа Роману вручили награду "За заслуги перед Черкащиной".

Поздравил и провел награждение глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Также губернатор показал, как прошла встреча с освобожденным из плена пограничником.

Ранее мы писали, что лидер крымских татар отреагировал на поднятый вопрос о Крыме на переговорах между Украиной и Россией. Мустафа Джемилев подчеркнул, что если РФ начнет переговоры по Крыму, то это будет означать, что она признает территорию оккупированной. Также Джемилев отметил, что Украина должна сохраниться в границах по состоянию на 1991 год.