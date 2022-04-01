Ракетный удар по Харьковской ОВА в марте: погибли 29 человек

Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате ракетного удара по зданию Харьковской ОВА, который российские войска нанесли 1 марта, погибли 29 человек. Об этом в своем Telegram-канале сегодня, 1 апреля 2022 года, рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Синегубов разместил в Сети фотографию своего кабинета, на котором видно, в каком состоянии он находился после ракетного обстрела.

Напомним, утром 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова. Было повреждено здание Харьковской областной военной администрации. Вначале сообщалось о 7 погибших, а к 23 марта говорили уже про 24 погибших.

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Между тем, оккупанты продолжают блокировать и обстреливать Харьков. Несколько дней подряд шли тяжелые бои в районе Изюма. Украинские защитники остановили наступление врага.

Ранее стало известно, что в Киевской области оккупанты полностью ушли из Броварского района.

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