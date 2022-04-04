Журналистам показали братскую могилу под Киевом

Массовое захоронение жителей обнаружили после ухода российских оккупантов.

Украинским и зарубежным журналистам показали братскую могилу мирных украинцев в поселке под Киевом. Массовое захоронение обнаружили после ухода российских боевиков с Киевской области. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

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После освобождения Киевщины мир узнал о зверствах рашистов, которые устроили настоящий геноцид украинского народа. Боевики убили мирных жителей и захоронили их в общей могиле в районе поселка Мотыжин Бучанского района.

Стоит отметить, что в Ирпени обнаружили свыше 200 убитых жителей. Тела погибших лежат просто на улицах Киевщины. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что в городе захоронены в братских могилах около 280 человек.

Ранее мы писали, что Ангела Меркель отреагировала на обвинения Зеленского в том, что 14 лет назад она отказалась принимать Украину в НАТО. На приглашение в Бучу бывший канцлер Германии решила не отвечать.