Российские солдаты напились и утопили БМД-3: В ВСУ показали фото
В Генштабе ВСУ показали фото российской БМД-3 (боевой машины десанта), которую утопили пьяные российские солдаты. Соответствующее фото появилось на странице оборонного ведомства в Facebook.
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Так, на снимке можно заметить торчащее из водоема дуло техники российских оккупантов. На берегу стояла бутылка дорогого алкоголя и вражеская каска.
Фото было предоставлено военными из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
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"Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом "русского военного корабля. Результат видите сами", - говорят военные.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге задержали бывшего правоохранителя за помощь оккупантам.
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