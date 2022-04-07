Российские солдаты напились и утопили БМД-3: В ВСУ показали фото

Это следствие употребления оккупантами награбленного дорогого алкоголя.

В Генштабе ВСУ показали фото российской БМД-3 (боевой машины десанта), которую утопили пьяные российские солдаты. Соответствующее фото появилось на странице оборонного ведомства в Facebook.

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Так, на снимке можно заметить торчащее из водоема дуло техники российских оккупантов. На берегу стояла бутылка дорогого алкоголя и вражеская каска.

Фото было предоставлено военными из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

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"Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом "русского военного корабля. Результат видите сами", - говорят военные.

Фото утопленной техники / facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге задержали бывшего правоохранителя за помощь оккупантам.

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