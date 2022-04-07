ВСУ показали на видео уничтожение российских артиллеристов на Херсонщине

Части подразделения оккупантов удалось все же сбежать.

В Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили подразделение российской артиллерии. Считается, что оккупанты собирались обстреливать населенные пункты. Видео их уничтожения и подробности передает пресс-служба ВСУ.

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"В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов", - говорят военные.

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В сообщении также отмечается, что части российских "освободителей", к сожалению, удалось убежать.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что противник наступает только на 2,5 направлениях из 9. Самые сильные бои идут на Луганщине.

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