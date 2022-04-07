ВОЗ серьезно готовится к химическим атакам в Украине

Помимо угрозы применения химического оружия есть угроза от ударов по предприятиям химической промышленности

Всемирная организация здравоохранения начала серьезно готовиться к возможным химическим атакам в Украине. Об этом на брифинге во Львове заявил глава европейского отделения организации Ханс Клюге, пишет Reuters.

Читайте также: Убийства гражданских могут быть частью "четкой стратегии" РФ - разведка Германии

"Учитывая неопределенность текущей ситуации, нет никаких гарантий, что война не станет хуже", — сказал он журналистам.

По его словам, ВОЗ готовится реагировать на различные ситуации, которые могут угрожать населению Украины – от роста количества пострадавших в результате боевых действий до химических атак.

Читайте также: В оккупированном Крыму мужчин насильно доставляют в военкоматы

В свою очередь директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Хизер Паповиц отметила, что Украина обладает развитой промышленностью с "химической опасностью", которая может стать объектом атак.

Напомним, россияне уничтожили все больницы на Луганщине. Это было сделано, чтобы у раненых не было шансов выжить.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.