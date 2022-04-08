Названы гуманитарные коридоры на 8 апреля

Украинцев будут эвакуировать по десяти направлениям.

Вице-премьер-министр—министр реинтеграции Ирина Верещук назвала гуманитарные коридоры для эвакуации населения, запланированные на пятницу, 8 апреля. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

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Так, выехать из Донецкой области можно будет на собственном транспорте. Согласован коридор Мариуполь-Запорожье.

Эвакуироваться на собственном транспорте можно будет на собственном транспорте и автобусами из Бердянска в Запорожье и из Токмака в Запорожье. Людям стоит собираться на улице Шевченко, 5. Покинуть Мелитополь можно лишь на собственном транспорте, а если оккупанты вернут захваченные автобусы, то место сбора будет у пожарной части №10. Также будет эвакуация из Энергодара на своем транспорте. Место сбора машин объявят власти.

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Из Луганской области эвакуация будет проходить из Северодонецка в Бахмут (с проспекта Химиков, 28), из Лисичанска в Бахмут (с РТИ на 40 лет Победы и улицы Сосюры, 324), из Попасной в Бахмут (с улицы Первомайской, 42), из Горного в Бахмут (с улицы Гагарина, 13) и из Рубежного в Бахмут.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты похитили гуманитарную помощь для Мелитополя.

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