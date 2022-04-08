Шмыгаль рассказал, когда будет национализация российского имущества
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда будет национализация российского имущества. Кабмин уже работает над принятием документа для начала этого процесса. Слова политика прозвучали в эфире телемарафона.
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Так, Шмыгаль говорит, что в Украине существует ряд бизнесов, принадлежащих России. В законе прописаны необходимые механизмы для национализации. В данный момент правительство принимает подзаконную документацию.
"Мы уже начали все эти процессы. Безусловно, мы национализируем все российское имущество для того, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Россия", - говорит премьер-министр.
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Журналисты уточнили у Шмыгаля, нужно ли будет решение судов во время национализации имущества РФ. Он ответил, что в условиях военного времени Украина будет действовать в соответствии с новым законом, соответственно и национализировать российское имущество будут в условиях военного времени.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз выделит еще 500 млн евро на военное оборудование для Украины.
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