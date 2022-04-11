Спутник зафиксировал скопления войск РФ вблизи Харьковщины и Донбасса

Скопления войск замечены в новых лагерях в Белгородской области, в частности, в городе Валуйки и поселке Солоты.

РФ продолжает наращивать военные силы вблизи Харьковской области и Донбасса. Об этом сообщают Схемы.

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В публикации отмечается, что недалеко от города Валуйки сейчас расположены два палаточных городка. Возле них стоят танки и другая техника, которой не было еще 2 апреля. Сейчас там насчитали до 20 танков, а также 21 вертолет.

В свою очередь на базе возле населенного пункта Солоты раньше не было так много техники, как 8 апреля. Сейчас расположен 237-й танковый полк Сухопутных войск РФ.

Скопления войск замечены в Белгородской области / Схемы

Напомним, что война забрала жизни 1793 мирных украинцев. По данным ООН погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.