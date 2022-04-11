Оккупанты отказываются идти в наступление: к ним даже приводили священника

Боевик жалуется родным, что их полк уже прозвали "смертным" из-за количества потерь.

Солдаты армии РФ отказываются идти в наступление и подчиняться приказам руководства. Оккупанты находятся на грани бунта, о чем свидетельствует очередной перехват разговора вояки с семьей, который оказался в распоряжении СБУ.

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В диалоге с матерью солдат из Краснодарского края сообщил, как ему надоело "сидеть, смотреть, как по ним лупят, а они в ответ ничего не могут сделать". Боевик жалуется на отсутствие моральных и физических сил, а также на легенды об его подразделении как "смертный полк". В плохом смысле - из-за огромных потерь. Поэтому лично он не хочет быть "фаршем", как и большинство с подразделения: "Нас со 150 человек - 130 таких, как я".

Но руководству все равно на саботаж своих армейцев. Солдат переживает, что если не украинцы, так свои же убьют: "У каждого автомат, боеприпасы. Никто не знает, что у человека в голове. Сейчас он на нашего быканет, того перемкнет, в ногу шмальнет…".

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Также армеец заявил, что после того, как полковнику не удалось переубедить пойти в наступление своих солдат, к ним даже привели священника. Тогда боевики предложили полковнику и церковнику возглавить колонну для атаки, но те отказались, ссылаясь на то, что у них якобы "другие задачи". В ответ "отказники" "спокойно, плюнув им под ноги, пошли".

Ранее мы писали, что в Мариуполе потери населения из-за блокады рашистов - десятки тысяч смертей. Зеленский сообщил, что российские солдаты хотят сделать город "показательно уничтоженным".