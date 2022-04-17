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Боевики из ОРДЛО устроили "мощную перестрелку" с войсками РФ, — Ким

Инцидент произошел во временно захваченной Новой Каховке, что в Херсонской области.
Боевики из ОРДЛО устроили "мощную перестрелку" с войсками РФ, — Ким
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

Боевики из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей устроили "мощную перестрелку" с россиянами. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

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Так, по его словам, инцидент произошел в субботу, 16 апреля.

"Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными или Росгвардией, точно не знаю", - говорит политик.

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Затем Ким отмечает, что даже не знает за кого в сложившейся ситуации "болеть".

"Вроде ОРДЛО как-то и нашими были когда-то", - добавляет он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя.

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