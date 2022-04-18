РФ нанесла ракетные удары по Днепропетровщине: Есть разрушения и раненые
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, а именно по Павлоградскому району. Была разрушена железнодорожная инфраструктура, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
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По словам политика, пострадали два человека в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект, после чего начался пожар. Огонь ликвидировали спасатели ГСЧС.
Что касается атаки по Павлоградскому району, то там без пострадавших. Однако была разрушена железнодорожная инфраструктура.
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В Telegram Резниченко также указывается, что ракеты войска РФ запустили утром 18 апреля. Однако украинским системам ПВО удалось поразить значительное количество целей.
"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области. Но 60% ракет были сбиты нашей системой ПВО", - говорит он.
Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли Золотое и спорткомплекс в Кременной, есть жертвы.
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