РФ нанесла ракетные удары по Днепропетровщине: Есть разрушения и раненые

Однако в это же время украинские системы ПВО сбили 60% запущенных по региону ракет.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, а именно по Павлоградскому району. Была разрушена железнодорожная инфраструктура, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

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По словам политика, пострадали два человека в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект, после чего начался пожар. Огонь ликвидировали спасатели ГСЧС.

Что касается атаки по Павлоградскому району, то там без пострадавших. Однако была разрушена железнодорожная инфраструктура.

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В Telegram Резниченко также указывается, что ракеты войска РФ запустили утром 18 апреля. Однако украинским системам ПВО удалось поразить значительное количество целей.

"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области. Но 60% ракет были сбиты нашей системой ПВО", - говорит он.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли Золотое и спорткомплекс в Кременной, есть жертвы.

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