Генерал из РФ отмывал деньги через бизнес-партнера Кивы

Недвижимость была оформлена на родственников российского генерал-полковника Валерия Капашина, которые являются бизнес-партнерами Ильи Кивы.

Государственное бюро расследований занимаются делом в отношении государственной измены экс-народного депутата Украины Ильи Кивы. В ходе расследования было обнаружено имущество генерала из РФ сомнительного происхождения. Об этом пишет на своем сайте ГБР.

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Недвижимость принадлежит бизнес-партнерам Кивы, родственникам российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

На Полтавщине раскрыли мощное отмывание денег российского генерала. / dbr.gov.ua

"Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам," - подчеркивают в ведомстве.

На Полтавщине раскрыли мощное отмывание денег российского генерала. / dbr.gov.ua

На Полтавщине раскрыли мощное отмывание денег российского генерала. / dbr.gov.ua

В ГБР отмечают, что сделки с подозрительными активами проходили через подконтрольные коммерческие структуры под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности. Планируется наложение ареста на данное имущество.

На Полтавщине раскрыли мощное отмывание денег российского генерала. / dbr.gov.ua

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Сейчас бюро расследований выясняет причастность Ильи Кивы к имуществу, могла ли найденная недвижимость использоваться для финансирования подрывной деятельности против Украины.

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