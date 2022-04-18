Украинцы смогут получить помощь от ООН: Касается не всех

Сейчас правительство работает над тем, чтобы помощь могли реализовать через механизмы портала Дия

Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, получат помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Однако получат ее не все, а только наиболее пострадавшие. Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также: Минэкономики обещает завершить выплаты по еПоддержке

"Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить помощь от международных организаций – ООН и ЮНИСЕФ. Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дия. Работаем над технической реализацией", - заявил Шмигаль.

Он не уточнил, по каким критериям будут отбирать тех, кто сможет претендовать на получение международной помощи.

Напомним, Верещук обратилась к руководству РФ с требованием открытия гуманитарного коридора из Мариуполя. Обращение вице-премьер-министра связано с обострением ситуации в блокадном городе.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.