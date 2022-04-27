Военные-мародеры из РФ воровали телевизоры даже из музея в Чернобыле

При этом оккупантов не интересовали экспонаты, история и драмы людей.

Российские военные, которые занимались мародерством на Киевщине, воровали телевизоры даже из музея-инсталляции в Чернобыле. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

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В публикации говорится, что при попытке реализации планов "взять Киев за три дня" российские орки не оставили без внимания и Чернобыль. Но их не интересовали экспонаты, история и судьбы людей, переживших "ядерный ад".

"Их заинтересовали только телевизоры, которые они украли из музея. Даже тот маленький, который весел над цинковым боксом с уникальным пропуском Владимира Правика", - отмечают в ГСЧС.

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Как бы то ни было, сами экспонаты повреждены не были. Кроме того, оккупанты из РФ оставили после себя много других экспонатов, таких как продуктовые наборы "второй армии мира", срок годности которых истек еще в ноябре 2021 года, консервы, тесты для определения уровня наркотического опьянения, карты с планами нападения, различные боеприпасы и флаги, которые захватчики собирались вешать на украинских зданиях.

Экспонаты, оставленные оккупантами / Facebook.com/MNS.GOV.UA

"Вот все, что нужно оставлять в истории про этих убийц, воров и насильников со страны, которая как просроченная консерва производства "бурятмяспром" уже давно сгнила изнутри", - подытожили в ГСЧС.

Экспонаты, оставленные оккупантами / Facebook.com/MNS.GOV.UA

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