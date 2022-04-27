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В Буче людей убивали по спискам, составленным коллаборантами – мэр

Внесудебные казни не были стихийными, говорит мэр
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Буче людей убивали по спискам, составленным коллаборантами – мэр
Анатолий Федорук - мэр Бучи / facebook.com/bucharada.gov.ua

Во время оккупации Бучи россияне целенаправленно убивали людей по спискам, которые им помогали составлять местные коллаборанты. Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук в комментарии канадскому телеканалу CBC.

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По его словам, имена и адреса местных жителей, которых нужно убить, оккупантам предоставляли именно предатели из числа местных.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", - сказал Федорук.

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Он также рассказал, что в расстрельных списках были депутаты городского совета и сам мэр. При этом Федорук отметил, что жертвами оккупантов могли стать крупные государственные чиновники и политики, которых много проживает в пригородах столицы. Однако, поскольку этим людям удалось своевременно эвакуироваться, оккупанты "довольствовались теми, кто остался".

Напомним, в CNN верифицировали новое видео с трупами в Буче. Видео подтверждает, что тела гражданских лежали на улицах задолго до освобождения города украинской армией.

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