В Буче людей убивали по спискам, составленным коллаборантами – мэр

Внесудебные казни не были стихийными, говорит мэр

Во время оккупации Бучи россияне целенаправленно убивали людей по спискам, которые им помогали составлять местные коллаборанты. Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук в комментарии канадскому телеканалу CBC.

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По его словам, имена и адреса местных жителей, которых нужно убить, оккупантам предоставляли именно предатели из числа местных.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", - сказал Федорук.

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Он также рассказал, что в расстрельных списках были депутаты городского совета и сам мэр. При этом Федорук отметил, что жертвами оккупантов могли стать крупные государственные чиновники и политики, которых много проживает в пригородах столицы. Однако, поскольку этим людям удалось своевременно эвакуироваться, оккупанты "довольствовались теми, кто остался".

Напомним, в CNN верифицировали новое видео с трупами в Буче. Видео подтверждает, что тела гражданских лежали на улицах задолго до освобождения города украинской армией.

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