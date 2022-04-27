Грозит пожизненное: 418 депутатам Госдумы сообщены подозрения

Российские депутаты подозреваются по одной из самых тяжких статей Уголовного кодекса Украины

Госдума почти в полном составе попала под следствие / EPA

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении главе Госдумы России Вячеславу Володину и 418 российским депутатам. Все они проходят по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Согласно материалам следствия, во время заседания Госдумы РФ 15 февраля текущего года спикер и 418 из 450 депутатов российского парламента проголосовали за постановление с обращением к президенту РФ по поводу признания боевиков "ЛДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Затем, 22 февраля, эти же депутаты проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и боевиками террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

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По указанным фактам органы украинской прокуратуры заочно уведомили спикера и 418 депутатов нижней палаты Федерального Собрания РФ о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей. Максимальная мера наказания по этой статье – пожизненное тюремное заключение.

Напомним, в Раде зарегистрировали постановление о лишении Медведчука депутатского мандата. Также в список изгнанных попали Тарас Козак, Вадим Рабинович и Александр Качный.

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