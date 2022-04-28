Россию призвали сотрудничать по расследованию убийств в Буче

С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию сотрудничать с Международным уголовным судом в расследовании убийств мирных жителей в Буче (Киевская обл.). Об этом он сказал журналистам 28 апреля во время посещения города, пострадавшего от оккупантов.

Гутерриш заявил, что убийства людей в Буче нужно тщательно и ответственно расследовать, чтобы привлечь к уголовной ответственности всех виновных.

Также генсек ООН настаивает на том, чтобы расследование этих военных преступлений было проведено беспристрастно.

Напомним, после бегства российских оккупантов из Бучи в городе обнаружили более 400 убитых мирных жителей. У некоторых были следы пыток. Россия утверждает, что российские солдаты не причастны к этим преступлениям, хотя есть доказательства, что именно они убивали мирных жителей.

К расследованию убийств жителей Бучи и других населенных пунктов Киевской области привлечены иностранные криминалисты (из Словакии и Франции).

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Ранее правоохранители уже установили 10 российских военнослужащих, подозреваемых в пытках и убийствах мирных жителей в Буче.

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