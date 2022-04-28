Россию призвали сотрудничать по расследованию убийств в Буче
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию сотрудничать с Международным уголовным судом в расследовании убийств мирных жителей в Буче (Киевская обл.). Об этом он сказал журналистам 28 апреля во время посещения города, пострадавшего от оккупантов.
Гутерриш заявил, что убийства людей в Буче нужно тщательно и ответственно расследовать, чтобы привлечь к уголовной ответственности всех виновных.
Также генсек ООН настаивает на том, чтобы расследование этих военных преступлений было проведено беспристрастно.
Напомним, после бегства российских оккупантов из Бучи в городе обнаружили более 400 убитых мирных жителей. У некоторых были следы пыток. Россия утверждает, что российские солдаты не причастны к этим преступлениям, хотя есть доказательства, что именно они убивали мирных жителей.
К расследованию убийств жителей Бучи и других населенных пунктов Киевской области привлечены иностранные криминалисты (из Словакии и Франции).
Читайте также: В Буче людей убивали по спискам, составленным коллаборантами – мэр
Ранее правоохранители уже установили 10 российских военнослужащих, подозреваемых в пытках и убийствах мирных жителей в Буче.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.