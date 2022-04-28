Зеленский лично переписывается с защитниками Мариуполя – Time

Президент больше месяца поддерживал прямой контакт с двумя офицерами в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский лично переписывается в месседжере с двумя офицерами из числа защитников Мариуполя. Об этом пишет издание "Time", корреспондент которого лично пообщался с главой государства и его командой.

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Так, президент рассказал, что больше месяца переписывался с двумя командирами из числа защитников Мариуполя. Один из них – майор 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский.

"Мы уже хорошо друг друга знаем", — рассказал Зеленский и добавил, что они часто звонят друг другу или пишут сообщения, иногда посреди ночи.

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Имя второго офицера, с которым поддерживает связь президент, издание не уточняет.

В то же время отмечается, что Зеленский, как верховный главнокомандующий, мало чем может помочь защитникам осажденного города.

"Украине не хватает тяжелого вооружения, чтобы прорвать окружение Мариуполя. На востоке российские войска имеют явное преимущество. (…) Почти в каждом разговоре с иностранными лидерами Зеленский просит оружие, которое могло бы помочь уравнять шансы", - пишет издание.

Напомним, в начале марта Зеленский тайно посетил линию фронта. В те дни, чтобы попасть на фронт, президенту было достаточно добраться до окраин столицы.

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