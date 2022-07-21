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Зеленский в "реанимации": Оккупанты взломали радио и запустили фейк

Сейчас специалисты работают, чтобы решить проблему с кибератакой.
Зеленский в "реанимации": Оккупанты взломали радио и запустили фейк
Владимир Зеленский / EPA / UPG

Российские оккупанты взломали радио и запустили по нему новый фейк. В эфире прозвучало, якобы президент Украины Владимир Зеленский находится в реанимации. Подробности сообщили в радиохолдинге TAVR Media.

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"Владимир Зеленский находится в реанимации в тяжелом состоянии временно обязанности президента Украины выполняет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук", – прозвучало в эфире радио "Мелодия FM".

Отметим, что в компании TAVR Media объяснили, что россиянам удалось распространить фейк в результате кибератаки на сервера и сети станций. Сейчас специалисты работают над решением возникших проблем.

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"Подчеркиваем, ни одна информация о проблемах со здоровьем Президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", – подчеркивается в сообщении.

В TAVR Media входят "Хит FM", "Kiss FM", "Radio ROKS", "Radio Relax", "Мелодия FM", "Наше Радио", "Classic Radio", "Radio Jazz" и "Радио Байрактар".

Напомним, ранее в СБУ объяснили важность уничтожения Антоновского моста для освобождения Херсона.

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