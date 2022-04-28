Перешли на сторону врага в 2014 году: Двух пленных осудили на 15 лет

Двое бывших военнослужащих ВСУ получили максимальные сроки тюрьмы за предательство родины в 2014 и 2022 годах

В Николаеве суд приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы двух бывшиз военнослужащих ВСУ, которые перешли на сторону РФ в 2014 году, а в 2022 году в рядах вражеской армии вторглись в Украину. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

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Согласно материалам следствия, в 2014 году во время аннексии Крыма оба военнослужащих проигнорировали приказ о передислокации их подразделений с полуострова на материковую часть Украины. Вместо этого они перешли на сторону оккупантов и подписали контракты на службу в российской армии.

25 февраля оба они в составе оккупационных войск вторглись с территории Крыма на свободную территорию Украины и участвовали в захвате города Новая Каховка в Херсонской области. Позднее их перебросили на николаевское направление, где в ходе боев против ВСУ оба попали в плен.

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Решением суда оба были признаны виновными государственной измене и дезертирстве (ст. 111 и ст. 408, УК Украины). Один из них получил 14 лет тюрьмы, второй – 15 лет.

Напомним, состоялся обмен пленными: 45 человек едут домой. Удалось освободить украинских защитников и гражданских.

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