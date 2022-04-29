Обстановка на фронте: Атаки у войск РФ не вышло, решили обстреливать
Российские террористические войска на протяжении прошедших суток, 28 апреля, активных наступательных действий не проводили. Захватчики решили сконцентрироваться на обстрелах. Подробности об обстановке на фронтах сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
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Так, на Полесском и Волынском направлениях оккупанты активных действий не проводили. Не было зафиксировано и признаков формирования наступательных группировок.
Это же касается и Сиверского направления, изменений в деятельности противника не было.
На Слобожанском направления россияне пытаются удерживать свои позиции в районе Харькова, а на отдельных направлениях даже пытаются наносить огневое поражение ВСУ.
Не было наступательных действий и на Изюмском направлении. Рашисты хотят обнаружить позиции Сил обороны и проводят артиллерийские обстрелы.
На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ пытаются не допустить перегруппировку ВСУ, ведут огонь из артиллерии, минометов и РСЗО по всей линии столкновения.
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Блокировка сил украинских защитников в Мариуполе в районе завода "Азовсталь" продолжается.
Что касается временно захваченных территорий, то там оккупанты блокируют гуманитарные грузы из Украины и проводят меры по задержанию и ограничению движения граждан. Также они мародерствуют. Например, в Каменке-Днепровской они украли 60 тонн пшеницы.
Отметим, что за день ВСУ сбили 15 воздушных целей, в том числе самолет, 5 ракет и 9 беспилотников. А на Донбассе было отбито 9 атак россиян, уничтожено 6 танков, артиллерийскую систему, зенитную установку, автомобиль и 12 единиц бронированной техники.
Напомним, ранее сообщалось, что в США приняли ленд-лиз для Украины. Известно, какое оружие могут передать ВСУ для борьбы с российскими оккупантами.
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