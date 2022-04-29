Обстановка на фронте: Атаки у войск РФ не вышло, решили обстреливать

В это же время ВСУ за день уничтожили 15 воздушных целей врага, в том числе самолет и БПЛА.

Российские террористические войска на протяжении прошедших суток, 28 апреля, активных наступательных действий не проводили. Захватчики решили сконцентрироваться на обстрелах. Подробности об обстановке на фронтах сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Так, на Полесском и Волынском направлениях оккупанты активных действий не проводили. Не было зафиксировано и признаков формирования наступательных группировок.

Это же касается и Сиверского направления, изменений в деятельности противника не было.

На Слобожанском направления россияне пытаются удерживать свои позиции в районе Харькова, а на отдельных направлениях даже пытаются наносить огневое поражение ВСУ.

Не было наступательных действий и на Изюмском направлении. Рашисты хотят обнаружить позиции Сил обороны и проводят артиллерийские обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ пытаются не допустить перегруппировку ВСУ, ведут огонь из артиллерии, минометов и РСЗО по всей линии столкновения.

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Блокировка сил украинских защитников в Мариуполе в районе завода "Азовсталь" продолжается.

Что касается временно захваченных территорий, то там оккупанты блокируют гуманитарные грузы из Украины и проводят меры по задержанию и ограничению движения граждан. Также они мародерствуют. Например, в Каменке-Днепровской они украли 60 тонн пшеницы.

Отметим, что за день ВСУ сбили 15 воздушных целей, в том числе самолет, 5 ракет и 9 беспилотников. А на Донбассе было отбито 9 атак россиян, уничтожено 6 танков, артиллерийскую систему, зенитную установку, автомобиль и 12 единиц бронированной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в США приняли ленд-лиз для Украины. Известно, какое оружие могут передать ВСУ для борьбы с российскими оккупантами.

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