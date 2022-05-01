Фонд Бориса Колеснікова від початку повномасштабної війни Росії проти України надає посильну благодійну допомогу тим, хто найбільше цього потребує.





Зокрема, за два останні тижні за сприяння Фонду Бориса Колеснікова:



• було відправлено 12 000 наборів м'ясної та ковбасної продукції «АПК-ІНВЕСТ» тим територіальним громадам по Україні, які найбільше страждають від військових дій;



• було передано окремим центрам переселенців та дитячим закладам 10 000 кондитерських наборів ТМ «Конті»;



• було доправлено з-за кордону до Донеччини 80 000 кілограмів гуманітарної допомоги. Мами з дітками, люди з інвалідністю та малозабезпечені вчасно отримали медикаменти, продукти харчування та предмети гігієни;



• разом з хокейним клубом «Донбас» було евакуйовано 500 мешканців Донецької області до м. Дніпро;



• було надано допомогу медичним закладам м. Костянтинівка, а саме: КНП КМР «Стоматологічна поліклініка», КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» отримали продукти першої необхідності.

Cмотрите фотогалерею: Фонд Бориса Колеснікова продовжує забезпечувати громади продуктовими наборами та гуманітарною допомогою

Загалом за два місяці Фонд Бориса Колеснікова передав громадам, які найбільше потерпають від дій агресора, майже 100 000 наборів м’ясної продукції та 26 000 кондитерських наборів. Крім того, благодійниками було евакуйовано з Донеччини 2 500 людей до більш безпечних міст, а для соціально вразливих верств населення, які залишилися в регіоні, завезено та роздано 200 000 кілограмів гуманітарної допомоги.