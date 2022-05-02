Спикер Думы назвал военным преступлением поставки оружия в Украину

Готовность помочь Украине в войне с РФ спикер российского парламента Вячеслав Володин назвал "короткой исторической памятью".

Спикер российского парламента Вячеслав Володин назвал всех, кто помогает Украине оружием, военными преступниками. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Читайте также: На территории РФ действует легион Свобода России - Арестович

По его словам, государства, которые помогают Украине оружием, "подталкивают мир к катастрофе".

"Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение в Украину, они становятся стороной конфликта. Они молчали, когда ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан, ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса. А сейчас делают всё, чтобы гибли славяне на Украине", - заявляет Володин.

Готовность помочь Украине он назвал "короткой исторической памятью".

"Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе. Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники", - утверждает спикер Думы.

Публикация Володина / t.me/vv_volodin

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.