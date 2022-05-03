Херсонская область: в Скадовске появилась мобильная связь

Интернета в городе до сих пор нет

В Скадовске есть мобильная связь. / facebook.com/YakovlievOleksandr

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области наконец-то возобновлена мобильная связь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Александр Яковлев, городской голова.

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"В Скадовске появилась мобильная связь. Пока без Интернета", - сказано в сообщении.

Пользователи добавили в комментариях, что интернет есть, но “слабый”. Информация об интернете пока официально не подтверждена.

Отметим, что мэр города выехал со Скадовска в начале апреля. А 15 апреля оккупанты заменили украинские флаги на триколоры на здании мэрии и на флагштоке в центре города.

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В Скадовске с 30 апреля не было интернета и происходили сбои со связью, как и во всей Херсонской области.

Напомним, что морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска, Херсона официально закрыли до возобновления контроля над ними Украиной.

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