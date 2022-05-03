Приднестровье – проблема для РФ, но не для Украины: В ГУР назвали причины

Однако регион может быть фактором дестабилизации для государств неподалеку от него.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что непризнанное Приднестровье сейчас является огромной проблемой для российских оккупантов в военном плане. Но оно не является проблемой для Украины. Слова Буданова передает НВ.

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"Приднестровье для них в военном плане – огромная проблема. Есть территория, которую они полностью контролируют. Однако у них нет к ней никакого подхода", – говорит он.

С одной стороны у Приднестровья находится Украина, а с другой – Молдова.

"И как бы они там ни кричали, ничего серьезного они там сделать не могут", – подчеркивает Буданов.

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По словам главного разведчика страны, российские подразделения в Приднестровье – это около 1,3 тыс человек, это вся сила РФ в регионе, их официальные войска. Они охраняют склады в населенном пункте Колбасное, радиоцентр в поселке Маяк, а также находятся в Тирасполе.

Как бы то ни было, глава ГУР называет Приднестровье и его составляющую фактором для дестабилизации в регионе, что может коснуться Молдовы, Румынии или Украины.

Напомним, ранее в МВД оценили возможность нападения войск РФ на Молдову.

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