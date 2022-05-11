В освобожденном Тростянце нашли важные документы военных РФ

Найденные документы раскрывают истинные намерения российского агрессора

В Тростянце нашли важные документы / t.me/DBRgovua

В городе Тростянец Сумской области найдены важные документы российских военных. По этим бумагам становится очевидно, что Россия планировала захват всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В ведомстве отметили, что их сотрудники проводят тщательное документирование фактов нарушения международного гуманитарного права российскими военными. При отработке города Тростянца и его ближайших окрестностей следователи Бюро осмотрели более 2 тысяч гектаров площади.

"Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и привлечена к материалам дела", - сообщил директор ГБР Алексей Сухачев.

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Кроме того, следователи задокументировали факты военных преступлений со стороны оккупантов – разрушение жилых домов, мародерство, похищения, пытки и убийства гражданского населения.

Всю собранную информацию в ГБР обещают передать в международные инстанции, чтобы военные преступники понесли ответственность.

Напомним, в Минобороны заявили, что большинство солдат РФ не накажут за убийства украинцев. Современное право лицемерно позволяет агрессору убивать солдат обороняющейся стороны, запрещены только убийства гражданских.

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