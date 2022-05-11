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С каждой новей Бучей пропадает желание вести переговоры с РФ – Зеленский

Президент рассказал, как зверства россиян сказываются на перспективах мирного урегулирования конфликта
 |  Автор: Юрий Кобзар
С каждой новей Бучей пропадает желание вести переговоры с РФ – Зеленский
Зеленский рассказал о перспективе переговоров / EPA / UPG

У руководства Украины желание вести переговоры с Россией исчезает по мере того, как поступает всё больше новых сообщений о зверствах оккупантов в захваченных городах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем онлайн-выступлении перед студентами французского университета Sciences Po, пишет The Guardian.

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"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем", - заявил президент.

Тем не менее, Зеленский заверил, что официальный Киев готов вести переговоры. По словам главы государства, хотелось бы восстановить территориальную целостность Украины прежде, чем окончание войны и так станет очевидным.

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"Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим", - сказал он.

Напомним, Зеленский сказал, как Мальта может помочь Украине. Островное государство имеет несколько весомых рычагов влияния на РФ.

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