Украина перестала принимать заявки на гражданство от россиян

Белорусы по-прежнему могут претендовать на получение украинского паспорта, как и прежде

Украина перестала рассматривать заявки на получение украинского гражданства от россиян. Миграционная политика в отношении граждан Беларуси пока остается прежней. Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталия Науменко, сообщает МВД.

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По ее словам, в отношении граждан России и Белоруссии все процедуры были поставлены на паузу. Но сейчас миграционные органы намерены возобновить прием документов у белорусов.

Граждане России, у которых есть разрешение на длительное проживание в Украине, могут и дальше легально оставаться в стране на основании ранее выданных документов.

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“Однако, что касается выдачи новых, то ГМС, вместе с правоохранительными органами, мониторят ситуацию и проверяют, не представляют ли они опасности для нашего государства. Чтобы выделить тех, кто может совершать против нашей страны какие-либо преступные действия”, - рассказала Науменко.

Напомним, журналисты узнали, в каких условиях оказались жители захваченных Россией территорий. Россия устроила фильтрационные лагеря, которые мало отличаются от концлагерей.

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