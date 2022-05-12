Концлагерь XXI века: Как выглядят фильтрационные лагеря оккупантов

Журналисты узнали, в каких условиях оказались жители захваченных Россией территорий

Оккупанты отправляют жителей захваченных территорий в фильтрационные лагеря, и только после этого разрешают выехать в Россию. Об этом пишет российское оппозиционное издание Медуза, журналисты которого провели собственное расследование по этой теме.

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Кому удалось вырваться из зоны войны, пройдя через фильтрационные лагеря, рассказали о допросах. Оккупанты ищут тех, кто может имеет отношение к ВСУ и полиции. Особенно тщательно, по несколько часов, допрашивают мужчин.

Кроме того, людей принуждают заполнять бланки с персональными данными и проходить унизительные "визуальные осмотры" на наличие татуировок. Также у людей проверяют телефоны, личные вещи, берут отпечатки пальцев.

Фильтрационные лагеря расположены в давно оккупированных Новоазовске, Безыменном, Никольском и Донецке. Люди отмечают, что их держали в неприспособленных помещениях школ, без нормальных условий для проживания. У “заключенных”, ожидающих фильтрацию, нет свободы передвижения - нужно просить разрешения, чтобы выйти за территорию.

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В таких условиях людей держат до двух недель. Те, кто не прошел фильтрацию, отправляются для более глубокой проверки в другие места, в частности, в тюрьмы.

"Здесь держат родных военных, бывших работников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, просто вызвавших подозрение (включая просто наличие патриотических татуировок)", – рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, колония в Еленовке, рассчитанная на 850 человек, сейчас стала местом незаконного содержания около 3000 человек.

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"Помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь. Вынуждены стоять и сидеть на корточках. На день выдают баклажку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в сутки. Прогулок на открытом воздухе не предусмотрено. Все это сопровождается многочасовыми допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству", – заявил Андрющенко.

По его мнению, в данном случае можно утверждать, что Россия создала посреди Европы “настоящий концентрационный лагерь XXI века”.

Напомним, CNN показал расстрел гражданских солдатами РФ. Двойное убийство произошло в марте, когда оккупанты стояли под Киевом.

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