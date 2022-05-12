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Житель Одесской области выстрелил в полицейского

Правоохранители проводили боевые мероприятия по выявлению криминалитета и лиц, связанных с "русским миром"
 |  Автор: Виталий Кулак
Житель Одесской области выстрелил в полицейского
Подозреваемый в преступлении / npu.gov.ua

В Одесской области мужчина выстрелил из охотничьего ружья в правоохранителей, которые проводили контрдиверсионные боевые мероприятия. В ходе задержания подозреваемого смертельное ранение получила его жена, сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.

В сообщении говорится, что правоохранители проводили контрдиверсионные боевые мероприятия по выявлению криминалитета и лиц, связанных с "русским миром". Во время отработки одного из адресов владелец дома выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.

В дальнейшем при задержании мужчины смертельное ранение получила его жена. Раненый полицейский сейчас находится в больнице.

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Про это событие сообщили Государственному бюро расследований. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, бойцы ВСУ уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели форсировать реку Северский Донец.

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Фото с места преступления / npu.gov.ua
Фото с места преступления / npu.gov.ua

Фото с места преступления / npu.gov.ua
Фото с места преступления / npu.gov.ua

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