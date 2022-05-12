Житель Одесской области выстрелил в полицейского
В Одесской области мужчина выстрелил из охотничьего ружья в правоохранителей, которые проводили контрдиверсионные боевые мероприятия. В ходе задержания подозреваемого смертельное ранение получила его жена, сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.
В сообщении говорится, что правоохранители проводили контрдиверсионные боевые мероприятия по выявлению криминалитета и лиц, связанных с "русским миром". Во время отработки одного из адресов владелец дома выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.
В дальнейшем при задержании мужчины смертельное ранение получила его жена. Раненый полицейский сейчас находится в больнице.
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Про это событие сообщили Государственному бюро расследований. Решается вопрос о правовой квалификации.
Напомним, бойцы ВСУ уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели форсировать реку Северский Донец.
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