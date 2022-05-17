Россияне запустили ракеты по Ахтырке: Попали в детсад и дома, есть раненые

Пострадало детское заведение, которое рашисты бомбили в первые дни войны.

Сегодня, 17 мая, утром россияне запустили ракеты по Ахтырке, что в Сумской области. Пострадал детсад, дома, гражданские объекты. Есть раненые. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

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Так, ракетный удар был нанесен по Ахтырке в районе 05:00. Прилетели 5 российских ракет. Они попали по гражданским объектам. В результате удара загорелись складские помещения.

Живицкий отметил, что ударная волна повредила входную дверь подъезда двухэтажного дома. Люди были заблокированы внутри. Пострадали также частные жилые дома.

Последствия ракетного удара / t.me/Zhyvytskyy Последствия ракетного удара / t.me/Zhyvytskyy Последствия ракетного удара / t.me/Zhyvytskyy Последствия ракетного удара / t.me/Zhyvytskyy Последствия ракетного удара / t.me/Zhyvytskyy

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"Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда погибли люди", – пишет политик.

По его данным, в результате утреннего ракетного удара ранения получили минимум 5 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что ракетный удар был нанесен по Черниговской области.

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