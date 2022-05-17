В Раде хотят запретить во время войны изымать у граждан единственное жилье и авто

Проектом закона предлагается запретить забирать у украинцев на нужды ВСУ единственное жилье или автомобиль

В Верховной Раде внесли законопроект, которым запрещается изымать у граждан единственное жилье или автомобиль в условиях военного или чрезвычайного положения. Об этом стало известно из опубликованного на сайте ВР проекта закона №7377.

Авторы проекта считают, что нужно не допустить злоупотребление чиновниками военным положением. Сейчас можно изымать у людей последнее жилье или единственное транспортное средство. При этом справедливее изымать имущество у тех, для кого изъятие не играет такую критичную роль.

Проект гласит, что принудительному изъятию не подлежат жилые помещения в пределах санитарной нормы из расчета 21 кв.м общей площади на каждого зарегистрированного или проживающего по соответствующему адресу и дополнительно 10 кв.м на семью. Исключение – доказанное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Напомним, что получая американское оружие по программе ленд-лиза, Украина не обзаведется огромным долгом перед США. Программа ленд-лиза - это просто ускоренный механизм поставок, а не программа продажи оружия.

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