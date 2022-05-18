Восстановление Украины будет задачей поколения - ЕС

В ЕС предостерегли от завышенных ожиданий быстрого восстановления Украины

Украинцам не следует строить завышенные ожидания в вопросе послевоенного восстановления, поскольку это задача поколения. Об этом в интервью Welt заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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"Реконструкция должна быть хорошо скоординирована между странами-членами ЕС. Поэтому Европейская комиссия и украинское правительство должны совместно управлять усилиями стран ЕС. Восстановление Украины будет происходить параллельно с ее вступлением в ЕС", - отметил Джентилони.

По его словам, механизм финансирования восстановительных работ еще не определен, но в любом случае это будет задача целого поколения.

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"Вместе с правительством в Киеве мы сделали первоначальную оценку того, насколько масштабной может быть реконструкция и сколько она будет стоить. Но через колено ничего ломать не будем. Пройдет некоторое время, прежде чем станет ясно, что это за суммы", - отметил Джентилони.

Напомним, доходы от замороженных Евросоюзом активов российских олигархов собираются отдать на восстановление Украины.

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