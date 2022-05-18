В Кирилловке россияне разместили "Грады" на базах отдыха, на берегу мины
Во временно оккупированной Кирилловке, что в Запорожской области, россияне разместили реактивные системы залпового огня "Град" прямо на базах отдыха. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
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"Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят Грады", – говорится в публикации.
Вместе с этим в ОВА рассказали об обстановке и во временно захваченном Мелитополе. Большинство магазинов там не работают.
Дело в том, что в оставшихся магазинах украинцам продают только российские продукты, цены на которые "космические". Самая тяжелая ситуация с продуктами в окрестных селах. Гуманитарная помощь почти отсутствует.
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Отмечается, что российские оккупанты заставляют предприятия отдавать им 30% прибыли. Если рашистам не платят, то они закрывают бизнес.
"Мелитопольцы находятся в постоянном стрессе, на улицах пусто", – сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что жители временно оккупированного Донецка пытаются попасть в психбольницу "по блату", чтобы не воевать против Украины
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