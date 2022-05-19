На Днепропетровщине оккупанты стреляли по селу из "Градов" и "Ураганов"

Обстрелы Днепропетровской области не прекращаются

Этой ночью российские боевики пять раз обстреляли село Большая Костромка в Зеленодольской территориальной общине на Днепропетровщине. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Беспокойная ночь. Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую общину. Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке. Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа", - поделился Резниченко.

Отметим, что армия РФ каждый день наносит удары по Днепропетровской области или Днепру. Так, вчера российские войска нанесли ракетные удары по Днепру. Из-за атаки пострадала женщина, также были повреждены и разрушены здания.

Ранее сообщали также, что в ночь на 14 мая российские войска обстреляли Днепропетровскую область кассетными снарядами из реактивных систем Ураган.

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