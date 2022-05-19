На Киевщине двое мужчин подорвались на мине
Пострадавшие госпитализированы в Макаровскую больницу.
В Киевской области двое мужчин подорвались на противопехотной мине. Об этом сообщает полиция Киевской области.
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По данным полиции, данный инцидент произошел в Бучанском районе. Между селами Липовка и Королевка 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, которую российские оккупанты оставили на поле.
Пострадавшие госпитализированы в Макаровскую больницу.
Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.
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