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На Киевщине двое мужчин подорвались на мине

Пострадавшие госпитализированы в Макаровскую больницу.
На Киевщине двое мужчин подорвались на мине
Оккупанты оставили мину в поле / Полиция Киевской области/Facebook

В Киевской области двое мужчин подорвались на противопехотной мине. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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По данным полиции, данный инцидент произошел в Бучанском районе. Между селами Липовка и Королевка 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, которую российские оккупанты оставили на поле.

Пострадавшие госпитализированы в Макаровскую больницу.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.

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