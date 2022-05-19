На Киевщине полностью возобновили электроснабжение после деоккупации

Во всех освобожденных населенных пунктах области есть электричество

В Киевской области коммунальщики полностью восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах. Об этом сегодня сообщила Киевская областная военная администрация.

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"Киевские региональные электросети" завершили возобновление электроснабжения в населенные пункты области, которые пострадали из-за боевых действий", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские оккупанты повредили 10 тысяч километров электролиний в Киевской области. Прогнозировалось, что на восстановление уйдет два месяца, однако, 1000 энергетиков со всей Украины успели сделать это всего за 45 дней. За 1,5 месяца специалисты возобновили питание для более 260 тысяч потребителей.

В начале апреля Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков.

Отметим, что постепенно Киев и область возвращается к жизни. Так, до конца этого месяца в Киеве возобновят работу шесть коммунальных кинотеатров.

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