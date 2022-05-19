Боевики из Донецка воюют с музейными “Мосинками” - ГУР

Оккупанты из группировки “ДНР” воюют за “русский мир” оружием, придуманным в позапрошлом веке

Жители Донецка, принудительно мобилизованные боевиками “ДНР” для войны против Украины, оказались на фронте с музейными экспонатами вместо оружия. Об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватило и опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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“У нас есть “мосенки” (винтовки Мосина), это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят, зачем вам это? Это музейный экспонат. Нас называют “святые”. Мы спрашиваем “почему”? Они говорят, вы ходите без снаряжения, без каски. Чеченцы называют мясом”, - рассказал один из оккупантов в беседе.

При этом мужчина рассказал о том, что его подразделение почти в полном составе хочет уйти с позиций до конца мая. Причем дезертировать собираются не только рядовые, но даже комбат и полковник из штаба. Одной из причин этого солдат называет тот факт, что их привезли на фронт неофициально.

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“Мы пересекли границу как “груз 200”. Нас здесь даже нет. Поэтому если скажут что дезертир, иди ты на х… Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно принудительно”, - заявил он.

Напомним, российские оккупанты расстреливают мирных жителей, которые пытаются покинуть захваченные территории. Об этом свидетельствуют новые перехват телефонного разговора, который опубликовала СБУ.

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