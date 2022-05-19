В Запорожской области на российском блокпосту стоит больше тысячи авто
В Васильевке Запорожской области на блокпосту оккупантов образовалась очередь из более 1000 автомобилей. Автомобили не пропускают ни на подконтрольную Украине территорию, ни в обратную сторону. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.
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"На данный момент в г. Васильевке перед блокпостом Российской Федерации находятся более 1000 машин, которых не пропускают на подконтрольную территорию Украины и на оккупированную территорию. В обе стороны не пропускают оккупанты", - поделилась Некрасова.
Со слов заместителя председателя, в автомобилях находятся также женщины и дети. В областной администрации организовали доставку воды и еды людям.
Стоит отметить, что вчера стало известно, что российские оккупанты в Запорожской области закрыли проезд через Васильевку. Из-за этого сейчас невозможна эвакуация мирных жителей в Запорожье.
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