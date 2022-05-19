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Германия предоставит Украине миллиард евро бюджетной поддержки

Утверждается, что деньги выделят как грант, их не нужно будет возвращать
 |  Автор: Юрий Кобзар
Германия предоставит Украине миллиард евро бюджетной поддержки
Кристиан Линднер / EPA / UPG

Германия предоставит Украине миллиард евро краткосрочной бюджетной поддержки. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на встрече министров финансов G7, пишет Spiegel.

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Отмечается, что деньги будут предоставлены в виде гранта без создания дополнительной задолженности. Средства направят на поддержку дееспособности пострадавшего от войны украинского государства.

По словам Линднера, финансово помочь Украине хотят и другие страны “Большой семерки”. В частности США рассматривают возможность предоставления Украине 7,5 миллиарда долларов.

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Между тем, по данным немецкого Минфина, на ближайшие три месяца Украина запросила помощь в размере около 5 млрд евро в месяц. Причем не исключается, что после этого необходимость в поддержке сохранится.

Напомним, Европарламент отменит импортные пошлины для Украины на год. В Офисе президента это называют важным решением для украинской экономики.

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