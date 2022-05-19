Германия предоставит Украине миллиард евро бюджетной поддержки

Утверждается, что деньги выделят как грант, их не нужно будет возвращать

Германия предоставит Украине миллиард евро краткосрочной бюджетной поддержки. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на встрече министров финансов G7, пишет Spiegel.

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Отмечается, что деньги будут предоставлены в виде гранта без создания дополнительной задолженности. Средства направят на поддержку дееспособности пострадавшего от войны украинского государства.

По словам Линднера, финансово помочь Украине хотят и другие страны “Большой семерки”. В частности США рассматривают возможность предоставления Украине 7,5 миллиарда долларов.

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Между тем, по данным немецкого Минфина, на ближайшие три месяца Украина запросила помощь в размере около 5 млрд евро в месяц. Причем не исключается, что после этого необходимость в поддержке сохранится.

Напомним, Европарламент отменит импортные пошлины для Украины на год. В Офисе президента это называют важным решением для украинской экономики.

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