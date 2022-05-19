Европарламент отменит импортные пошлины для Украины на год

В Офисе президента это называют важным решением для украинской экономики.

Отмена торговых барьеров будет действовать год. / t.me/UAsfera

Европейский парламент отменит импортные пошлины для Украины сроком на год. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

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По словам чиновника, данное решение является важным для украинской экономики.

"Это важное решение для поддержки нашей экономики, касающееся украинского экспорта," - подчеркнул Ермак.

Ранее мы писали, что несмотря на боевые действия на востоке Украины, там началась посевная. В сети появился ролик, как трактор занимается посевными работами, а его стерегут две САУ.